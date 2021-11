Impfpflicht sein. Deutschlands Nachbarland Österreich beispielsweise plant, eine Impfpflicht im kommenden Jahr einzuführen. In diesem Artikel zeichnen wir den aktuellen Diskussionsstand zur Impfpflicht nach. Die Corona-Zahlen in Deutschland schnellen weiter in die Höhe, der Impffortschritt hält mit dem Tempo der Neuinfektionen nicht Schritt. Auf dem Corona-Gipfel haben Bund und Länder viele neue Regeln in ihren Beschlüssen verankert. Ein weiterer Schritt in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie könnte nach Ansicht von Experten einesein. Deutschlands Nachbarland Österreich beispielsweise plant, eine Impfpflicht im kommenden Jahr einzuführen. In diesem Artikel zeichnen wir den aktuellen Diskussionsstand zur Impfpflicht nach.

Wer äußert sich wie zu einer möglichen Impfpflicht?

Wie steht die Bevölkerung einer Umfrage zufolge zur Impfpflicht?

zufolge zur Impfpflicht? Wie gehen andere Länder mit dem Thema Impfen um?

Impfpflicht in Deutschland: Söder und Freie Wähler bringen Impfpflicht ins Gespräch

Bayern ist im Bundesländervergleich eines der Länder, das mit am stärksten von der vierten Corona-Welle getroffen wird. Noch gibt es keinerlei Anzeichen, dass der dramatische Anstieg der Corona-Zahlen rasch gebremst werden könnte. „Wenn das so weiterläuft, dann ist unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps, definitiv", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag. Und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnt schon vor der fünften Welle, falls Gegenmaßnahmen nicht rasch umgesetzt werden.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem zentralen Punkt inzwischen umgeschwenkt - und spricht sich nun für eine allgemeine Impfpflicht aus. Darüber müsse man im kommenden Jahr reden: „Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden." Für den Kampf gegen die heftige vierte Welle käme das allerdings zu spät.



Wohl auch deshalb ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem zentralen Punkt inzwischen umgeschwenkt - und spricht sich nun für eine allgemeine Impfpflicht aus. Darüber müsse man im kommenden Jahr reden: „Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden." Für den Kampf gegen die heftige vierte Welle käme das allerdings zu spät.

Angesichts der rasant steigenden Zahl an Corona-Infektionen fordert Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibl eine breite Debatte über eine allgemeine Impflicht. Sich impfen zu lassen, sei der beste Weg, um Krankenhäuser, Ärzte, Pfleger und immungeschwächte Menschen zu entlasten. „Doch reichen Appelle in Deutschland offenbar nicht, um eine ausreichend hohe Impfquote zu erzielen und das Coronavirus so endgültig in die Knie zu zwingen.“

Auch wenn es eine verfassungsrechtliche Gratwanderung sei, so spreche doch vieles für die allgemeine Impflicht, „wenn wir nicht jeden Herbst aufs Neue ein Ansteigen der Inzidenzen und folgend die Überlastung unseres Gesundheitswesens - allein durch eine einzige Krankheit - riskieren wollen“, sagte Streibl am Sonntag.

Bareiß glaubt, dass Impfpflicht in Deutschland kommen wird

Der Tourismusbeauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung, Thomas Bareiß, rechnet mit einer Corona-Impfpflicht auch in Deutschland. Die sich immer mehr zuspitzende Lage mache deutlich, dass eine Impfpflicht früher oder später nicht vermeidbar sei, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Es war in der Rückschau betrachtet falsch, das nicht gleich von Anfang an zu sehen. Die damalige Hoffnung ist nachvollziehbar, aber war nicht realistisch.“

Nach der Ankündigung Österreichs, im Februar eine Corona-Impfpflicht einzuführen, wird auch in Deutschland über das Thema diskutiert. Vertreter von SPD und FDP lehnen eine Impflicht ab.

Bareiß sagte: „Für mich ist es politisch nicht mehr verantwortbar, dass ganze Branchen, Einzelhändler, Restaurantbetriebe, Clubs, Bars und die ganze Kino-, Kultur- und Veranstaltungsszene 20 Monate im staatlich verordneten Krisenzustand leben und vor großen Existenzängsten stehen, während sich andere die Freiheit nehmen, sich nicht zu impfen.“ Man habe bisher mit historischen Maßnahmen und Summen viele Unternehmen retten können. Auf Dauer gehe das nicht.

Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Impfpflicht für medizinisches Personal und Pflege-Beschäftigte

Deutschlands Kommunen fordern die zügige Einführung der Impfpflicht für medizinisches Personal und Pflege-Beschäftigte: "Wie von den Ländern gefordert, sollte die Ampel-Koalition jetzt schnell einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg bringen", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).

Über die Impfpflicht für Pflegeeinrichtungen und Kliniken sei schon ausgiebig diskutiert worden. "Insgesamt muss der Grundsatz gelten: weniger Worte, mehr Taten", so Landsberg mit Blick auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Es hat leider viel zu lange gedauert, bis man sich auf einen neuen Maßnahmenkatalog verständigt hat, der hoffentlich in einigen Wochen seine Wirkung zeigen wird."

Politiker von SPD und FDP schließen Impfpflicht aus

Nach der Ankündigung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich schließen Politiker der möglichen Ampel-Koalition eine solche Regelung für Deutschland aus. SPD-Außenminister Heiko Maas sagte dem TV-Sender von "Bild": "Die wird's nicht geben. Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten."

Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kritisiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich zuvor offen für eine Corona-Impfpflicht gezeigt hatte. Aschenberg-Dugnus sagte der Zeitung: "Die allgemeine Impfpflicht als Drohkulisse in den Raum zu stellen, hilft niemandem. Gerade die Länder mit dramatischen Corona-Zahlen sollten sich darauf konzentrieren, wie vereinbart die Impfangebote auszuweiten und die neuen Corona-Maßnahmen umzusetzen."

ZdK-Chefin und Caritas-Chefin zeigen sich offen für Einführung von Impfpflicht

Unterdessen zeigte sich die neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, offen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. "Ich finde, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir fragen müssen, ob es noch verhältnismäßig ist, die Freiheit zur Nichtimpfung aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite in Kauf zu nehmen, dass täglich immer mehr Menschen sterben", sagte Stetter-Karp in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Zuvor hatte sich die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, für eine Impfpflicht in sensiblen Bereichen ausgesprochen. Man müsse in Sachen Impfung zwar so lange wie möglich auf Freiwilligkeit setzen, sagte sie am Freitag bei SWR2. Jetzt habe sich die Lage aber umgekehrt.

Bei der Impfpflicht dürfe man aber nicht nur auf die Pflege schauen. Auch andere Berufe müssten in den Blick genommen werden, so Welskop-Deffaa: "Und da sind natürlich die Berufe zu nennen, die stark in Kontakt kommen mit Menschen, die aus gutem Grund nicht geimpft sind. Und das sind insbesondere die Kinder unter fünf, für die es noch keinen Impfstoff gibt."

Impfpflicht in Österreich bis zum 1. Februar, sonst drohen Strafen

In Österreich ist eine Impfpflicht beschlossen worden. Bis zum 1. Februar muss jeder Österreicher vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein - ansonsten drohen Strafzahlungen. Österreich ist das erste Land in Europa, das angesichts der jüngsten Corona-Welle derart harte Maßnahmen ergreift. "Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht", sagte Schallenberg nach den Beratungen mit den Regierungschefs der Bundesländer in Tirol. "Aber angesichts des Infektionsgeschehens müssen wir solche Maßnahmen setzen." Vor allem Geimpften werde nun "Enormes" abverlangt - "weil sich zu viele unsolidarisch gezeigt haben" und sich nicht impfen ließen.

Vor Beginn des landesweiten Lockdowns am Montag in Österreich haben in Wien zehntausende Menschen gegen die neuen Corona-Regeln und die von der Regierung ebenfalls beschlossene Impfpflicht protestiert. Nach Angaben der Polizei nahmen an den Protesten am Samstag rund 40.000 Menschen teil, die rechtspopulistische FPÖ sprach von 100.000 Teilnehmern. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen, die Polizei nahm mehrere Menschen fest.

Großbritannien lehnt eine Impfpflicht ab

Großbritannien lehnt eine allgemeine Corona-Impfpflicht wie in Österreich ab. Sich impfen zu lassen, sei eine persönliche Entscheidung, sagte Gesundheitsminister Sajid Javid am Sonntag der BBC.

„Falls Leute etwas zurückhaltend sind, sollten wir mit ihnen zusammenarbeiten und sie ermutigen“, sagte Javid. „Es liegt an Österreich und anderen Ländern zu entscheiden, was sie tun müssen. Wir haben das Glück, dass es in diesem Land viel weniger Menschen gibt, die bei Impfungen zögern, als andernorts.“

Seit Mitte November muss das Personal in britischen Pflegeheimen vollständig geimpft sein, für Frühling hat die Regierung zudem eine Impfpflicht für Beschäftigte des englischen Gesundheitsdiensts NHS angekündigt. Ungeimpfte dürfen dann keinen Kontakt mit Patienten mehr haben, daher droht vielen Menschen die Entlassung. „Was eine Impfpflicht für die allgemeine Bevölkerung angeht, so glaube ich nicht, dass wir das jemals in Betracht ziehen würden“, sagte Javid.

Umfrage zur Impfpflicht: 52 Prozent für Impfpflicht, 41 Prozent dagegen

Unterdessen plädiert die Mehrheit der Menschen in Deutschland für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus. Nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die "Bild am Sonntag" würden 52 Prozent eine solche Maßnahme begrüßen, 41 Prozent sind dagegen.