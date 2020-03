So rasch geschehen Sinneswandel: Noch vor wenigen Tagen spielten die Fußballer in Stuttgart und Leipzig vor vollen Rängen, während die Ausbreitung des Coronavirus voranschritt und Städte zögerten, Konzerte und Feste abzusagen. Nun, da sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Halbherzigkeit nichts bringt im Kampf gegen das Virus, hat der Wind sich gedreht. Selbst geschlossene Grenzen sind kein Tabu mehr, um die Epidemie zu verlangsamen. Etliche Staaten sind den Schritt schon gegangen – nun lässt auch Deutschland die Schlagbäume zu Frankreich, Österreich und der Schweiz herunter.

Aus dem Elsass werden Fälle eingeschleppt

Wie sinnvoll das ist, ist fraglich. Zwar ist etwa das benachbarte Elsass ein Hochrisikogebiet, und viele neue Einschleppungen stammen von dort. Doch auch innerhalb Deutschlands ist das Virus längst auf dem Vormarsch. Die Schließung der Grenze könnte am Ende sogar mehr schaden als nutzen.

Das Beispiel zeigt das Dilemma, in dem die Politik steckt: Bei jeder Entscheidung müssen Kosten und Nutzen abgewogen werden – doch niemand weiß, ob die Rechnung aufgeht. Erfahrungswerte gibt es kaum, und hinterher gibt es immer jemanden, der es besser gewusst haben will. Die Angst, Fehler zu machen sei das größte Hemmnis im Kampf gegen Epidemien, berichtete Ebola-Experte Michael Ryan jetzt bei der WHO. Rasche, entschiedene Lösungen seien besser als die Suche nach Perfektion, man müsse „schnell sein und nichts bereuen“. Die dramatischen Berichte aus völlig überlasteten Kliniken in Norditalien zeigen, was passiert, wenn das Virus den Wettlauf gewinnt. Deutschland hat nach Wochen des Lavierens noch etwas Zeit, ein solches Szenario zu verhindern – hoffentlich.