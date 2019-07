Bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Ludwigsburg und Freiberg am Neckar sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 52-Jähriger sei mit seinem Wagen von einer kurvigen Landstraße abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Anschluss habe er versucht, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Dabei sei er am Montagnachmittag im Gegenverkehr mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammengestoßen.

Der entgegenkommende Wagen kam den Angaben nach von der Straße ab, prallte gegen einen Erdhügel und überschlug sich. Das Auto des 52-Jährigen sei zwischen mehreren Bäumen stehengeblieben. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Rettungswagen brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Landstraße 1138 war während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Warum der 52-Jährige von der Straße abgekommen ist, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei