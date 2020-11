Beim Zusammenstoß mit einem zehnjährigen Radfahrer ist eine 82-jährige Radfahrerin in Biberach an der Riß schwer verletzt worden. Der Junge fuhr am Samstagvormittag mit seinem Rad über einen Zebrastreifen, ohne abzusteigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf der anderen Straßenseite kam es zum Zusammenstoß mit der Seniorin, die dort auf dem Radweg unterwegs war. Beide stürzten zu Boden. Die Frau, die keinen Helm getragen hatte, zog sich schwere Verletzungen zu. Der Junge blieb dank Schutzhelm unverletzt, hieß es.