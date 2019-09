Königin Silvia von Schweden ist heute zu Besuch am Bodensee. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Stiftung „Mentor International“. Die Königin hatte die Organisation zur Förderung von Kindern und Jugendlichen 1994 mit der Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet. Die Stiftung ist weltweit tätig und hat ihren Sitz auf der Insel Mainau.

Am Vormittag will Silvia von Schweden (75) zunächst eine Konstanzer Schule besuchen. Dort veranstaltet die Mentor-Stiftung einen sogenannten Jugendgipfel, an dem rund 100 Lehrer, Eltern und Schüler teilnehmen sollen. Geplant sind Vorträge und Workshops unter anderem mit dem Schauspieler und gebürtigen Konstanzer Oliver Wnuk.

Am Nachmittag fährt die Königin mit Bettina Gräfin Bernadotte, Vorstandsvorsitzende der Mentor Stiftung Deutschland, auf die Mainau. Gegen 15.30 Uhr soll es für Besucher der Blumeninsel die Möglichkeit geben, Silvia von Schweden beim Gang über den Schlosshof zu sehen, wie eine Sprecherin der Insel Mainau mitteilte.

Zum abendlichen Jubiläumsfestakt werden unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) erwartet.

Die Mainau gilt nicht nur als Touristenattraktion, sondern ist auch Wohnsitz der Adelsfamilie Bernadotte. Der 2004 verstorbene Graf Lennart Bernadotte hatte die Insel von seinem Vater, Prinz Wilhelm von Schweden, geerbt und zum öffentlich zugänglichen Pflanzenparadies gestalten lassen. Graf Lennart Bernadotte war ein Cousin des schwedischen Königs und Ehemanns von Königin Silvia, Carl Gustaf.

