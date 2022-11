Die im September gestorbene Monarchin (1926-2022) sendete das Schreiben im Jahr 1966 an eine passionierte Reiterin, wie das Auktionshaus vor der Versteigerung am Samstag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.

Brief mit „Elizabeth R“ signiert

Der Brief ist nach Angaben des Auktionshauses mit „Elizabeth R“ signiert, adressiert an ein Londoner Luxushotel, in dem die Empfängerin damals residierte. Die Königin teilte mit der Adressatin Etti Plesch, geborene Maria Gräfin von Wurmbrand-Stuppach (1914-2003), die Liebe zum Pferdesport.

Angestellte wendet sich an das Auktionshaus

Plesch besaß wegen der Nähe zur Pferderennbahn in Iffezheim auch eine Wohnung in Baden-Baden. So kam das zweiseitige Schreiben wohl nach Baden-Württemberg. Nach ihrem Tod wandte sich eine Angestellte mit dem Brief an das Auktionshaus, der nun für mindestens 2600 Euro versteigert werden soll.









