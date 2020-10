In Köln ist in einem Zug-Depot in Deutzerfeld in einer Regionalbahn eine Bombe gefunden worden

Mögliches Motiv oder Tathergang und -zeitpunkt sind noch unklar

Das Landeskriminalamt ist vor Ort im Einsatz

Der Zug soll am Freitag auf einer Strecke in NRW eingesetzt worden sein

Weitere Züge im Depot durchsucht

In Köln soll in der der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Regionalbahn eine Bombe entdeckt worden sein. Einem Bericht der „Bild“ zufolge machte eine Reinigungskraft im Zug-Depot Köln-Deutzerfeld die Entdeckung im Wagon einer Regionalbahn. Der mutmaßliche Sprengsatz soll dem Bericht zufolge in einem Karton versteckt gewesen sein.

Sprengstoffhunde der alarmierten Bundespolizei sollen am Fundort sofort angeschlagen haben. Der Karton wurde von Spezialkräften geröntgt und durch die Entschärfer unschädlich gemacht. Das Gebiet um den Deutzer Bahnhof soll weiträumig abgesperrt sein und weitere 27 Züge in dem betroffenen Depot durchsucht worden sein.

Bombe in Köln wäre offenbar umsetzungsfähig gewesen

Selbstlaborat wäre nach ersten Ermittlungen umsetzungsfähig gewesen. Es soll sich dem Schwarzpulverkugeln, Nägeln und Schrauben bestanden haben. Der betroffene Zug soll am Freitag auf der Strecke zwischen Köln und Gummersbach im Einsatz gewesen sein. Das so genanntewäre nach ersten Ermittlungen umsetzungsfähig gewesen. Es soll sich dem Bild-Bericht um eine „unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“ handeln und aus Zündschnur, Feuerwerkskörpern,undbestanden haben. Der betroffene Zug soll am Freitag auf der Strecke zwischenim Einsatz gewesen sein.

Eine Einsatzgruppe des Landeskriminalamtes soll vor Ort im Einsatz sein. Hintergründe zu einem oder zu mehreren Tätern sowie Indizien für ein mögliches Motiv sowie zu Tathergang oder -zeitpunkt - etwa ob der mögliche Sprengsatz erst an der Endstation oder im Zugdepot deponiert wurde - gibt es dem Bericht nach aktuell nicht, da die Ermittlungen noch am Anfang stünden.