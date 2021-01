Klinikum in Brandenburg

Mehrere Frauen werfen einem Arzt am Elbe-Elster Klinikum im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg sexuelle Belästigung vor. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt in einem Fall. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Lausitzer Rundschau gemeinsam mit dem ARD-Magazin „Kontraste“.