Waghäusel / DPA

Ein Kind hat sich auf einem Spielplatz in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) an einem mit Glasscherben präparierten Kletterseil verletzt. Ein unbekannter Täter habe die spitzen Glassplitter an die Rückseite eines Seils am Kletterhaus geklebt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vierjährige erlitt tiefe Schnittwunden, als er sich an dem Seil festhalten wollte. Die Polizei schloss nicht aus, dass weitere Spielgeräte in der Region präpariert sind und riet Eltern, Spielgeräte zu überprüfen.

Mitteilung der Polizei