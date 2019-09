Ein Kletterer ist bei einem Absturz in einem Steinbruch in der Nähe von Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann sei auf einem Klettersteig an einem Seil unterwegs gewesen, habe einen Fehler gemacht und sei dann drei Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 56-Jährige sei auf einem Felsvorsprung aufgekommen und habe sich Wunden an den Beinen zugezogen. Andere Kletterer, die mit ihm vor Ort waren, seilten den Verletzten ab. Ein Hubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Polizeimitteilung