Grenzach-Wyhlen Kleinkind sperrt Mutter aus: Essen brennt an

Grenzach-Wyhlen / DPA

Während das Essen auf dem Herd kochte, hat ein 20 Monate alter Junge seine Mutter in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) aus Versehen auf dem Balkon einer Wohnung ausgesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg am Samstag mitteilte, entstand nach 20 Minuten eine so starke Rauchentwicklung, dass ein Passant den Vorfall bemerkte und die Feuerwehr verständigte. Die Frau hatte sich auf dem Balkon offenbar nicht helfen können.

Rettungskräfte öffneten am Freitagnachmittag die Wohnungstür und brachten Mutter und Kind in Sicherheit. Der Junge hatte Glück: Er kam zwar zunächst mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, konnte es aber laut Polizei kurz darauf wieder verlassen.

Mitteilung der Polizei