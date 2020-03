Ein Kleintransporter mit sechs Insassen ist am Samstagabend mit einem Auto zusammengestoßen, als dessen Fahrer die Spur wechseln wollte. Der Unfall ereignete sich in Karlsruhe auf der B36 in Höhe der Abfahrt Neureut Nord (Kreis Karlsruhe), wie die Polizei mitteilte. Als der 20-jährige Autofahrer die Spur wechseln wollte, kollidierte er mit dem Kleintransporter, der in die gleiche Richtung fuhr. Das Auto überschlug sich, Fahrer und Beifahrer erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Transporter kippte zur Seite, die sechs Insassen blieben unverletzt.

