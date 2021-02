Ein Kite-Surfer war am Samstag trotz frostiger Temperaturen auf dem Bodensee unterwegs - und ist in Seenot geraten. Die Gleitschirmleine habe sich um beide Füße des 20-Jährigen gewickelt, wodurch er ins Wasser fiel, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann konnte sich nicht mehr befreien und deshalb weder weiter surfen noch an Land schwimmen. Mit Hilferufen habe der stark unterkühlt im Wasser treibende Freizeitsportler die Aufmerksamkeit einer Frau am Ufer auf sich ziehen können, die die Rettungskräfte verständigte.

Der 20-Jährige wurde zunächst in einem Feuerwehrboot geborgen und dann mit einem Polizeiboot ans Ufer gebracht. Mit starken Unterkühlungen wurde er in eine Klinik gebracht. Die Wasserschutzpolizei warnte nach der Rettungsaktion am Samstagnachmittag: Wassersport könne bei den derzeitigen Temperaturen schnell lebensgefährlich werden. Zwar hatte der Kite-Surfer einen Neoprenanzug an. „Der hilft aber bei diesen Temperaturen nicht“, sagte ein Polizeisprecher.

