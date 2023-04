Tod der englischen Königin Elizabeth II. ist im September 2022 ihr ältester „God save the King“: Zum ersten Mal seit 70 Jahren ist diese Zeile nun wieder als Nationalhymne in London zu hören. Nach demist im September 2022 ihr ältester Sohn Charles König von England geworden. Feierlich hat Großbritannien offiziell Charles III. zum neuen Monarchen ausgerufen. Doch es fehlt noch eine Sache: die zeremonielle Thronbesteigung. Hier gibt es alle Infos zur Krünung von King Charles III.:

Termin und Uhrzeit: Wann ist die Krönung von King Charles III.?

Der britische König Charles III. wird am Samstag, 6. Mai 2023, gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt, sie wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. Eine genaue Uhrzeit zum Start der Krönung wurde vom Palast bislang nicht veröffentlicht. Die letzte Krönung - von Queen Elizabeth im Jahr 1953 - begann um 11.15 Uhr und dauerte etwa drei Stunden.

„Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden“, teilte der Palast mit. Die Zeremonie fällt auf den vierten Geburtstag von Charles' Enkel Archie, dem älteren Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Dass Charles erst acht Monate nach Amtsantritt gekrönt wird, ist nicht außergewöhnlich. „Die Krönung des neuen Souveräns findet traditionell einige Monate nach seiner Thronbesteigung statt und folgt auf eine Zeit der Staats- wie der royalen Trauer“, hieß es aus dem Palast. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September britischer König.

Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Charles die Monarchie verschlanken und den Fokus auf wenige Mitglieder an der Spitze der Königsfamilie reduzieren will. Zudem soll Charles den Wunsch geäußert haben, die Zeremonie moderner zu gestalten und mehr Diversität zuzulassen.

Charles wurde offiziell zum König ausgerufen

Charles III. ist am 10. September 2022 offiziell zum König ernannt und ausgerufen worden. Bei der Proklamation in London handelte es sich um einen formalen Akt. Dafür wurde eigens ein Accession Council einberufen, ein „Thronbesteigungsrat“. Als erster unterzeichnete der älteste Sohn des Königs und neuer Thronfolger Prinz William die Proklamation, danach Charles' Ehefrau Königin Camilla.

Mit Fanfarenstößen und im Beisein von Soldaten mit Bärenfellmützen ist Charles III. am Samstag auch auf dem Balkon des St. James's-Palastes in der Londoner Innenstadt zum König ausgerufen worden.

Feierliche Thronbesteigung

Die Ausrufung ist aber noch nicht die Krönung des neuen Königs. Dieser feierliche Festakt wird im Frühjahr 2023 stattfinden. Der genaue Termin für die Krönung von King Charles III ist der 6. Mai 2023. Bei der Königin lagen zwischen dem Tod des vorherigen Königs am 6. Februar 1952 und der Krönung der neuen Königin am 2. Juni 1953 fast 1,5 Jahre. Für die Thronbesteigung wird lange geplant.

Wo wird Charles offiziell zum König gekrönt?

Die Krönung von King Charles wird in der Westminster Abbey in London stattfinden. In dieser Kirche werden traditionell seit 900 Jahren die englischen Könige gekrönt und beerdigt.

Wie läuft so eine Krönung ab?

festgelegtes feierliches Ritual mit 1000-jähriger Tradition. Hier wird im Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes der neue Monarch offiziell ins Amt eingeführt. Geleitet wird die Zeremonie den Erzbischof von Canterburry. Auch Charles' „coronation“ wird nicht im kleinen Kreis stattfinden. Wie zur Trauerfeier für seine Mutter werden etwa 2000 geladene Gäste in London erwartet, wie die Zeitung „ Die Krönung der englischen Könige ist ein. Hier wird im Rahmen eines Abendmahlsgottesdienstes der neue Monarch offiziell ins Amt eingeführt. Geleitet wird die Zeremonie den Erzbischof von Canterburry. Auch Charles' „coronation“ wird nicht im kleinen Kreis stattfinden. Wie zur Trauerfeier für seine Mutter werden etwa 2000 geladene Gäste in London erwartet, wie die Zeitung „ Daily Mail “ berichtet. Doch das wären 6000 weniger als 1953. Statt der damaligen drei Stunden dürfte die Zeremonie nur 60 Minuten dauern. Dem Herzog von Norfolk als Zuständigem sei aufgetragen worden, eine einfachere, kürzere und diversere Zeremonie zu organisieren, schrieb die Zeitung „Telegraph“. Der König, so streut es der Palast, will das angestaubte Zeremoniell modernisieren und den Hofstaat verschlanken. Wie die Krönung von Queen Elizabeth II. ablief, ist in diesem Extra-Artikel beschrieben

