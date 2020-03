Der 38-Jährige soll sich in 66 Fällen massiv an sieben Kindern vergangen haben, darunter vor allem körperlich und geistig behinderte. Manche von ihnen waren erst zwei Jahre alt. Einige können gar nicht sprechen, andere nur wenige Worte.

Die Große Jugendkammer am Landgericht Würzburg hat elf Verhandlungstage bis Ende April anberaumt. Der Deutsche ist laut Generalstaatsanwaltschaft weitgehend geständig. Denkbar ist, dass ein Teil des Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, um die Opfer zu schützen (Az. 510 Js 541/19 jug).

Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann seit 2008 bis zu seiner Festnahme im vergangenen März seine Opfer im Alter von bis zu sechs Jahren in unterschiedlicher Weise missbraucht haben. Die Übergriffe sollen in seinen zwei Praxen und in zwei Würzburger Kindergärten erfolgt sein, in denen er eigentlich die Kinder therapieren sollte. Die Kita-Mitarbeiter sollen davon nichts mitbekommen haben.