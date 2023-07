Die Ampel-Koalition plant die Einführung einer Kindergrundsicherung, um die Chancen für alle Kinder zu verbessern und die Armut zu bekämpfen. Dieses Vorhaben beinhaltet die Zusammenfassung verschiedener staatlicher Leistungen für Kinder und Familien mit Kindern. Sozialverbände, Kinderschutz- und Familienorganisationen setzen sich schon seit längerer Zeit für diese Maßnahme ein. Die Details des Vorhabens sollen nach der Sommerpause vorgelegt werden.

Was ist die Kindergrundsicherung eigentlich?

Bislang existieren verschiedene Leistungen für Familien mit Kindern, wie beispielsweise das monatliche Kindergeld oder den Kinderzuschlag für Menschen mit niedrigem Einkommen. Allerdings müssen diese Leistungen teilweise bei verschiedenen Behörden auf unterschiedlichen Wegen beantragt werden. Oftmals sind Familien sich nicht einmal bewusst, dass sie einen Anspruch auf diese Leistungen haben.

Nach Schätzungen des Bundesfamilienministeriums erhält nur etwa jedes dritte anspruchsberechtigte Kind den Kinderzuschlag. Das bedeutet, dass rund 1,5 Millionen Kinder theoretisch leer ausgehen. Die neue Kindergrundsicherung soll diese Situation vereinfachen, indem sie das bestehende Chaos beseitigt und die staatlichen Leistungen für Kinder und Familien einfacher und transparenter gestaltet.

Die Ampelregierung plant die Kindergrundsicherung. Doch wie hoch soll diese ausfallen und wann soll sie kommen?

Wie hoch soll die Kindergrundsicherung ausfallen?

Die Kindergrundsicherung wird aus zwei Komponenten bestehen. Zum einen wird es einen Garantiebetrag geben, der für alle Kinder gleich ist, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Dieser Betrag soll mindestens dem derzeitigen Kindergeld von 250 Euro entsprechen. Es wird erwogen, dass erwachsene Kinder, die noch studieren oder sich in der Ausbildung befinden, diesen Garantiebetrag direkt erhalten.

Der zweite Teil der Kindergrundsicherung richtet sich nach dem Einkommen der Eltern und stellt einen Zusatzbetrag dar. Je geringer das Einkommen der Eltern ist, desto höher wird dieser Zusatzbeitrag ausfallen. Er soll das bisherige Kinder-Bürgergeld ersetzen, also das, was Familien im Bürgergeldbezug monatlich für ihre Kinder bekommen. Auch der aktuelle Kinderzuschlag von bis zu 250 Euro, der an Familien ausgezahlt wird, die zwar kein Bürgergeld erhalten, aber ein sehr niedriges Einkommen haben, wird in diesem Zusatzbeitrag enthalten sein. Das gilt auch für Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets, das finanzielle Unterstützung für Kinder aus einkommensschwachen Familien beinhaltet, beispielsweise für Musikunterricht, Sportvereine oder Klassenfahrten. Mit der Einführung der Kindergrundsicherung wird angestrebt, dass eine zentrale Anlaufstelle zuständig sein wird, um sicherzustellen, dass Familien die ihnen zustehenden Leistungen unbürokratisch erhalten können.

Kindergrundsicherungsportal: Eine Seite, alle Leistungen

digitalen Kindergrundsicherungsportals vorgesehen. Auf dieser Webseite sollen alle Leistungen beantragt werden können. Durch einen "Kindergrundsicherungs-Check" sollen Familien zudem aktiv darüber informiert werden, dass sie möglicherweise Anspruch auf weitere Zahlungen haben. Das Familienministerium strebt an, dass die bisherige Vorgehensweise, bei der die Bürger selbst aktiv werden müssen, in eine staatliche Verpflichtung übergeht, Leistungen anzubieten. Die genaue Höhe der Zahlungen steht aufgrund von Finanzstreitigkeiten derzeit noch nicht fest. Doch was heißt das in der Praxis? Gemäß den aktuellen Plänen von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) ist die Schaffung einesvorgesehen. Auf dieser Webseite sollen alle Leistungen beantragt werden können. Durch einen "Kindergrundsicherungs-Check" sollen Familien zudem aktiv darüber informiert werden, dass sie möglicherweise Anspruch auf weitere Zahlungen haben. Das Familienministerium strebt an, dass die bisherige Vorgehensweise, bei der die Bürger selbst aktiv werden müssen, in eineübergeht, Leistungen anzubieten. Die genaue Höhe der Zahlungen steht aufgrund von Finanzstreitigkeiten derzeit noch nicht fest.

Wann kommt die Kindergrundsicherung?

Die Einführung der Kindergrundsicherung ist für das Jahr 2025 geplant. Nach den Sommerferien soll das entsprechende Gesetz im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt wird deutlicher, wie das Projekt konkret gestaltet werden soll. Allerdings ist dies noch nicht das endgültige Wort. Wie bei jedem Gesetz wird auch im Anschluss im Bundestag über weitere Einzelheiten verhandelt, bevor es letztendlich beschlossen wird.

Warum ist sich die Regierung bei dem Projekt nicht einig?