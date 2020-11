Teenager haben aus dem Gartenhaus eines Kindergartens im Enzkreis Dreiräder geklaut und sind damit davongedüst. Die Polizei konnte das Diebesgut finden und brachte zwei rote Flitzer am Donnerstag zurück in den Kindergarten Sausewind in Niefern-Öschelbronn - unter dem Jubel der Kinder und Erzieherinnen, berichteten die Beamten danach.

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen Ende Oktober in das Gartenhaus eingebrochen sein. Zeuginnen hätten sie später auf den Dreirädern gesehen. Die Verdächtigen seien zum Teil geständig und müssen den Angaben nach mit Anzeigen rechnen.