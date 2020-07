Die Feuerwehr hat in Radolfzell (Kreis Konstanz) ein Kleinkind aus einem Auto befreit, nachdem es sich selbst darin eingeschlossen hatte. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge hatte der Vater den Zweijährigen im Kindersitz auf der Rückbank gesichert. Der Mann schloss die Tür und wollte mit seiner Frau vorne in den Wagen steigen. Währenddessen spielte der Knirps mit dem Fahrzeugschlüssel und verschloss das Auto per Fernbedienung von innen. Vergeblich versuchten die Eltern, ihren Sprössling durch die verschlossenen Scheiben zum Aufschließen des Wagens zu bringen. Die Feuerwehr musste den Wagen öffnen. Gesundheitliche Probleme trug das Kind nicht davon.