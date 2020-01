In einer gemeinsamen Mitteilung haben sich Polizei Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwoch zur Obduktion des Jungen geäußert, der am Montag leblos in der Rems gefunden worden war. Entgegen bisheriger Annahmen soll die Todesursache demnach nicht Ertrinken sein, sondern ein Kälteschock und ein daraus resultierender Herzstillstand. Weiter heißt es in der Mitteilung: „Nach den rechtsmedizinischen Untersuchungen ist eher nicht von einem Ertrinken auszugehen. Weitere Untersuchungen dazu sind Gegenstand der Ermittlungen.“

Polizei wurde kurz nach Mittag zum Spielplatz in Gmünd gerufen

Wie berichtet hatten die Erzieher der Kita das Fehlen des Jungen kurz nach Mittag bemerkt. Die Polizei war gegen 12.15 Uhr am Montag verständigt worden. Nach wenigen Minuten wurde der leblose Körper des Dreijährigen in der Rems gefunden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten den Jungen umgehend zu reanimieren. Er starb später im Krankenhaus.

Eltern und Personal der Kita Regenbogenland werden betreut

Nach dem Tod des drei Jahre alten Jungen werden die Mitarbeiter des Kindergartens sowie die Eltern betreut. Das hatte der Gemeindetag der Stadt Schwäbisch Gmünd umgehend zugesichert. Das „Regenbogenland“ hatte am Dienstag, einen Tag nach dem Tod des Jungen, auch geöffnet.

Vor dem Spielplatz in Schwäbisch Gmünd, auf dem sich das Drama um den Dreijährigen am Montag abgespielt hat, haben Menschen Kerzen und Kuscheltiere aufgestellt.

© Foto: Sebstian Gollnow/dpa

Wurde Junge später entdeckt, weil er mit Zwilling verwechselt wurde?

Am Mittwoch gab es zudem Spekulationen darüber, ob der Fall noch eine weitere tragische Wendung hat. Der Fernsehsender RTL berichtete auf seiner Homepage, dass der Junge mit einem Zwilling verwechselt worden sein könnte. Der Sender bezog sich auf die Aussage einer Bekannten.

Die Polizei Aalen bestätigte auf Anfrage des Südwest-Presse-Partners „Gmünder Tagespost“ ausdrücklich nicht, dass es sich um eine Verwechslung mit dem Zwillingsbruder gehandelt habe.

In Schwäbisch Gmünd ist nach dem Tod des Dreijährigen beschlossen worden, dass der Zaun um den Spielplatz herum höher gezogen werden soll.