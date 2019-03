Musik-Wettbewerb Kiew katapultiert sich aus ESC

Kiew / Stefan Scholl

Es begann mit der Gemeinheit eines Fernsehmoderators: „Ich kann Sie fragen, wem die Krim gehört“, sagte er zu den Kandidatinnen Anna und Maria Opanasjuk vor den laufenden Kameras des krimtatarischen Senders ATR in Kiew. „Und dann können Sie je nach Antwort entweder ihre Karriere vergessen oder die ihrer Mutter.“

Die Schwestern Opanasjuk waren als Gesangsduo ins Finale der nationalen ukrainischen Ausscheidung zum Eurovisions-Schlagerwettbewerb 2019 vorgedrungen. Ihre Eltern aber wohnen auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel, ihre Mutter arbeitet dort als Regierungsbeamtin, ausgezeichnet mit dem russischen Militärorden „Für die Rückkehr der Krim“.

Die Frage erwischte die Mädels kalt. Dann fasste sich Maria ein Herz: „Wenn wir zwischen dem Wettbewerb und unseren Eltern zu wählen haben, entscheiden wir uns wie jeder normale Mensch für unsere Eltern.“

Es war der Start zu einem Skandal, der jetzt eskalierte: Am Ende hat sich Kiew selbst aus dem ESC geworfen: Erst stieg das Duo Anna-Maria aus, dann gewann die Popsängerin Maruv den Vorentscheid. Was patriotische Kreise in Kiew erboste: Denn Maruv ist seit Beginn der Feindseligkeiten 2014 immer wieder im feindlichen Russland aufgetreten.

Es ging weiter mit Streitigkeiten zwischen der Schlagerschönheit und der ukrainischen Rundfunkanstalt NSTU. Die stellte Bedingungen auf, vor allem: keine Auftritte in Russland. Maruv weigerte sich, einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben. Dann lehnten auch die Zweit- und Drittplatzierten, die Band Freedom Jazz und die Gruppe Kazka, eine Nominierung für Tel Aviv ab. „Unsere Mission ist es, die Menschen mit unserer Musik zu vereinen, nicht Unfrieden zu verbreiten“, erklärte Kazka.

Und am Mittwochabend gab die NSTU nun bekannt: „Angesichts einer übermäßigen Politisierung im Verlauf des nationalen Auswahlverfahrens wurde beschlossen, auf eine Teilnahme am ESC 2019 zu verzichten.