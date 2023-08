Schlechte Nachrichten für viele deutsche Autofahrer. Die Versicherung ihres Fahrzeuges könnte ab 2024 teurer werden. Der Grund: Ihre Bezirke wurden in eine schlechtere Regionalklasse eingestuft. Betroffen sind davon rund 3,8 Millionen Autofahrer. 2,2 Millionen Autofahrer profitieren dagegen und kommen in eine bessere Klasse, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag, 24. August 2023, mitteilte.

Wie wird die Schadensklasse ermittelt?

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto niedriger fällt der Versicherungsbeitrag aus. Die Einteilung in die Regionalklassen bestimmt wiederum die Schadenbilanz. Ausschlaggebend dafür sind die Versicherungsleistungen für Dritte nach Unfällen, wobei nicht entscheidend ist, wo ein Schaden entsteht, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter seinen Wohnsitz hat. Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungsunternehmen unverbindlich und kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden.

Wo sind Kasko und Haftpflicht besonders teuer?

Berlin hat wie in den Jahren zuvor die schlechteste Schadenbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung. "Berlinerinnen und Berliner müssen für ihre Kfz-Versicherung tief in die Tasche greifen", erklärte Verivox gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Nach Berechnungen des Vergleichsportals kostet die Haftpflichtversicherung für einen durchschnittlichen Autohalter in Berlin-Mitte knapp 50 Prozent und damit rund 105 Euro mehr als beispielsweise in Münster.

Wird eine Vollkaskoversicherung dazu genommen, für die es jetzt ebenfalls eine neue Regionalklassen-Einteilung gibt, steigt der Mehrbetrag im Musterfall Verivox zufolge auf rund 294 Euro an, ein Unterschied von 57 Prozent.

Kfz-Versicherung 2024: Wird es für mich teurer oder billiger?

Ob man selbst von der höheren Einstufung in eine Regionalklasse betroffen ist, hängt vom Zulassungsort des Kfz ab. Diese lässt sich über das Verbraucherportal des Gesamtverbandes der Versicherer im Internet abrufen. Einfach den Zulassungsort eingeben und die neue Einstufung in Regionalklassen anschauen. Hier geht es zur Abfrage der Regionalklassen

