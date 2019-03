Nach einem Wohnhausbrand mit einem Toten in Konstanz haben die Ermittler bislang keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung festgestellt. Die Ursache konnte am Donnerstag zwar noch nicht abschließend geklärt werden, die Polizei vermutet eigenen Angaben zufolge aber einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät oder Fahrlässigkeit.

Die Identität des Opfers war indes weiter unklar. Die Untersuchungen seien schwierig. Daher sei noch nicht klar, ob es sich bei der Leiche um den Bewohner handele oder etwa um einen Besucher, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche war am Mittwoch entdeckt worden. 42 Hausbewohner mussten wegen des Feuers vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Der Schaden liegt bei rund 100 000 Euro. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauerten zunächst weiter an.

