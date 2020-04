Wer im nördlichen Baden unter Klopapiernot leidet, kann in Weingarten (Kreis Karlsruhe) Hilfe finden. Auf dem Grundstück der Mühle Weingarten steht eine „Klopapier Notfall-Station“. Dort dürfe man sich ein Paket mit mehreren Rollen nehmen und - wenn man will - eine Spende hinterlassen, sagte der theologische Leiter der Einrichtung, Stefan Lepp, am Freitag. Zuvor hatte die Zeitung „Badische Neueste Nachrichten“ darüber berichtet. Außerdem gibt die christliche Einrichtung einen großen Berg Tomaten in Dosen kostenlos ab.

Die Mühle