Flauschige Gäste haben Polizisten eines Stuttgarter Reviers den Arbeitstag versüßt. Die Beamten gewährten am Mittwoch zwei Babykätzchen Unterschlupf. Eine Frau hatte die wenigen Monate alten Tiere in der Nacht in ihrem Garten entdeckt. Offenbar hatten sie sich verirrt. Weil sie ihr nicht mehr von der Seite wichen, rief sie die Polizei. Von ihrer Interimsunterkunft sollten die Katzen rasch in ein Tierheim gebracht werden - auch, weil die Polizisten sonst ständig mit Streicheln beschäftigt seien, wie ein Sprecher sagte.