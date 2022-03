Frühlings ein. Zwischen den beiden Feiertagen Karfreitag und Ostersonntag gibt es noch den Samstag, der in der christlichen Tradition Karsamstag heißt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird häufig von „Ostersamstag“ gesprochen – was eigentlich nicht ganz richtig ist. Denn in der kirchlichen Tradition ist Ostersamstag tatsächlich erst der Samstag nach Ostersonntag, also eine Woche später. Die meisten Menschen wissen aber, was gemeint ist, wenn man anstatt von Karsamstag von Ostersamstag spricht. Bald finden die Osterfeiertage statt, die Karwoche mit ihren Festlichkeiten läutet für viele den wahren Beginn desein. Zwischen den beiden Feiertagenundgibt es noch den Samstag, der in der christlichen Tradition Karsamstag heißt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird häufig von „“ gesprochen – was eigentlich nicht ganz richtig ist. Denn in der kirchlichen Tradition ist Ostersamstag tatsächlich erst der Samstag nach Ostersonntag, also eine Woche später. Die meisten Menschen wissen aber, was gemeint ist, wenn man anstatt von Karsamstag von Ostersamstag spricht.

In diesem Text beantworten wir die Frage, was am Karsamstag gefeiert wird, wann der Tag 2022 stattfindet und ob die Geschäfte an diesem Tag geöffnet haben.

Karsamstag 2022 Datum: Wann ist der Samstag vor Ostern?

16. April 2022 statt. Das ist der Tag nach dem Feiertag In diesem Jahr findet der Karsamstag amstatt. Das ist der Tag nach dem Feiertag Karfreitag und der vor Ostersonntag. Karsamstag ist kein Feiertag.

Sind die Geschäfte am Karsamstag 2022 geöffnet?

Da der Samstag vor Ostersonntag kein Feiertag ist, sind die meisten Geschäfte regulär wie an allen anderen Samstagen geöffnet. Da die Läden am Tag zuvor sowie an den beiden Tagen nach Karsamstag komplett geschlossen sind, ist der Karsamstag die letzte Gelegenheit, sich für das lange Wochenende einzudecken.

Was feiern Christen am Karsamstag?

Grabesruhe Jesus – am Tag zuvor ist er gekreuzigt worden und gestorben. Karsamstag ist also ein Trauertag. Laut Bibel ist Jesus an diesem Tag in die Unterwelt abgestiegen und hat von dort die „Seelen der Gerechten“ befreit. Der Karsamstag ist der letzte Tag in der Karwoche. Die Karwoche beginnt am Palmsonntag , also am Sonntag vor dem Osterwochenende. Am Karsamstag gedenken Christen an die– am Tag zuvor ist er gekreuzigt worden und gestorben. Karsamstag ist also ein. Laut Bibel ist Jesus an diesem Tag in die Unterwelt abgestiegen und hat von dort die „Seelen der Gerechten“ befreit.

Der Tag nach Karsamstag ist der Ostersonntag, der Tag, an dem Jesus von Toten auferstanden ist. Damit wird dann das höchste christliche Fest eingeläutet, Christen auf der ganzen Welt feiern den Sieg des Lebens über den Tod.