Kirche Kardinal als Kinderschänder verurteilt

Von Barbara Barkhausen

Er galt als drittmächtigster Mann im Vatikan: Kurienkardinal George Pell. Jetzt fiel der Geistliche so tief wie noch keiner vor ihm. Ein Gericht in Melbourne hat den Australier wegen Kindesmissbrauchs in fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Geschworenengericht befand Pell schuldig, zwei 13-jährige Chorknaben zwischen Dezember 1996 und Anfang 1997 in der St. Patrick‘s Kathedrale in Melbourne sexuell missbraucht zu haben.

Das Urteil fiel bereits am 11. Dezember, doch das Gericht hatte eine Nachrichtensperre verhängt, um ein weiteres Verfahren nicht zu beeinflussen. Dieses soll nun jedoch nicht weiterverfolgt werden, weswegen die Sperre am Dienstag aufgehoben wurde. Ein Strafmaß wird in den kommenden Wochen verkündet. Dem Geistlichen drohen bis zu 50 Jahre Haft.

Die Maximalstrafe für jeden Anklagepunkt beträgt zehn Jahre. In diesem Fall würde der 77-Jährige unter Umständen im Gefängnis sterben. Sein Anwalt hat jedoch bereits angekündigt, Berufung einlegen zu wollen. Der Kardinal selbst hatte stets seine Unschuld beteuert. In einem Polizei-Interview hatte er die Vorwürfe einst als „schändlichen Müll“ bezeichnet.

Das Urteil beruht auf der Aussage eines der Opfer, da das zweite Opfer 2014 an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Zum Zeitpunkt des Verbrechens vertrauten sich die Jungen niemandem an, da sie fürchteten, ein Stipendium für ihre Schule zu verlieren. Dieses hatte zur Voraussetzung, dass man im Chor der Schule singen musste.

Pell soll die beiden Jungen nach der sonntäglichen Messe in der Sakristei beim Stehlen von Messwein erwischt haben. ­Daraufhin hat er laut Anklage seinen Penis in den Mund eines Opfers gezwungen. Den anderen Jungen hat er demnach an den Genitalien angefasst. Einige Monate später soll Pell einen der Jungen nochmals in einem Korridor an die Wand gedrückt und seinen Intimbereich angefasst haben.

In dem zweiten Verfahren, das jetzt fallengelassen wurde, wäre es um den Missbrauch von Jungen in Pells Heimatstadt Ballarat in den 1970ern gegangen. Die Beweislage reichte nicht für ein Verfahren aus. Dies war jedoch Grund für Nachrichtensperre.