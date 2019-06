In Aalen ist am Donnerstag ein Kanalarbeiter von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der 38 Jahre alte Fahrer hatte den Arbeiter beim Rückwärtsfahren in einer Baustelle übersehen, teilte die Polizei mit. Demnach war der 44 Jahre alte Mann mit Kanalarbeiten beschäftigt, als ihn der Laster teilweise überrollte. Das Unfallopfer wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ursache eingeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte.

