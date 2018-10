Stuttgart/Freiburg Kampf gegen Wohnungseinbrüche: Polizei verstärkt Kontrollen

Stuttgart/Freiburg / DPA

Die Polizei verstärkt die Kontrollen im Kampf gegen Wohnungseinbrüche. In der dunklen Jahreszeit seien Einbrecher besonders aktiv, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg. Die Polizei reagiere darauf mit einer erhöhten Präsenz. Ziel sei es, Einbrecher abzuschrecken und Straftaten zu verhindern. Hierzu würden Straßen und Wohngebiete überwacht sowie Verdächtige kontrolliert. Die Polizei setzte dabei auf stationäre und mobile Kontrollen, sie werde diesen Kontrolldruck aufrechterhalten. An den Orten, an denen die Polizei regelmäßig präsent sei, gehe die Zahl der Einbruch nachweislich zurück.

Im Herbst und im Winter sei die Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden, besonders groß, sagte Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger. Die Zahl der Einbrüche sei in den vergangenen Wochen im Vergleich zu den Wochen und Monaten zuvor angestiegen. Aktiv seien unter anderem international agierende Einbrecherbanden, die mobil seien und Einbruchsorte rasch wechselten. Verstärkte Kontrollen dienten dazu, solche Täter abzuhalten oder zu ermitteln.

Haus- und Wohnungseigentümer sollten sich vor Einbruch schützen, sagte Rotzinger. Hierzu dienten unter anderem einbruchssichere Fenster und Türen sowie gut funktionierende Außenbeleuchtungen. Die Polizei biete landesweit kostenlose Beratung an. Beamte kämen hierzu auch in Häuser und Wohnungen, um die Eigentümer über mögliche Schutzmaßnahmen zu informieren. Zudem sei im Südwesten ein Infomobil der Polizei unterwegs, um über das Thema aufzuklären.

