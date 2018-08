Düsseldorf Justizministerium: Computergenerierte Kinderpornos heikel

Düsseldorf / DPA

Das Bundesjustizministerium findet den Vorschlag, Ermittlern das Hochladen computergenerierter Kinderpornos zu erlauben, problematisch. Es gebe „grundsätzliche Bedenken gegen die Legalisierung strafbarer Handlungen für verdeckte Ermittler“, sagte ein Ministeriumssprecher der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Die Grenze zwischen polizeilichem und kriminellem Handeln dürfe nicht verwischt werden. „Das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit des Handelns der Strafverfolgungsbehörde“ dürfe nicht erschüttert werden.

Der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier, hatte am Montag im ARD-Morgenmagazin gesagt, er wolle mit animierten Kinderpornos im Internet Jagd auf Täter machen.

Um in entsprechende Internet-Foren vorzudringen, müssten Ermittler kinderpornografisches Material hochladen. Den Ermittlungsbehörden in Deutschland ist das bislang verboten. Einige Bundesländer haben das Bundesjustizministerium gebeten, eine mögliche Erweiterung der Befugnisse zu prüfen. Wie das Bundesministerium mitteilt, dauert diese Prüfung noch an. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) gehört zu den Befürwortern der Ausweitung. Der Verfolgungsdruck im Darknet, dem anonymen Teil des Internets, müsse erhöht werden.

Mitteilung "Rheinische Post"