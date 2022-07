Es gibt gute Nachrichten für alle Fans von Justin Bieber! Der Sänger wird im Rahmen seiner „Justice World Tour“ 2023 auch in Deutschland Konzerte spielen. Fünf Termine sind hierzulande geplant, die Shows werden in Hamburg, Köln, Frankfurt am Main, Berlin und München stattfinden. Datum, Tickets, Preise und Co. – In diesem Artikel klären wir die wichtigsten Fragen zur „Justice World Tour“ von Justin Bieber.

Termine : Wann ist das nächste Konzert von Justin Bieber in Deutschland?

: ist das nächste Konzert von Justin Bieber in Deutschland? Vorverkauf : Wann startet der Ticketverkauf für die Justin Bieber Tour?

: Wann startet der für die Justin Bieber Tour? Preis: Wie viel kostet ein Konzertticket für die „Justice World Tour“?

Datum: Wann ist das nächste Konzert von Justin Bieber in Deutschland?

Justin Bieber wird im Jahr 2023 fünf Konzerte in Deutschland spielen. Die Shows werden in Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin stattfinden. Das sind die Termine, zu denen er mit seiner „Justice World Tour“ nach Deutschland kommen wird.

16.01.2023: Hamburg – Barclays Arena

– Barclays Arena 31.01.2023: Köln – LANXESS Arena

– LANXESS Arena 02.02.2023: Frankfurt – Festhalle

– Festhalle 04.02.2023: Berlin – Mercedes Benz Arena

– Mercedes Benz Arena 09.03.2023: München – Olympiahalle

Vorverkauf: Gibt es noch Tickets für die Justin Bieber Tour 2023?

Der Vorverkauf für die Justin Bieber „Justice World Tour“ 2023 hat bereits begonnen. Aktuell gibt es noch für alle Konzerte in Deutschland Tickets.

Preis: Wie viel kostet ein Konzertticket für die Tour von Justin Bieber?

Wie viel Geld man bezahlen muss, um noch ein Ticket für eins der Justin Bieber Konzerte in Deutschland ergattern zu können, hängt davon ab, wo man die Tickets kauft und welche Sitzplatz-Kategorie man wählt. Während bei eventim.de aktuell nur noch Karten ab 583,18 Euro in der „Top-Seats“-Kategorie verfügbar sind, stehen bei viagogo.de noch günstigere Optionen zum Verkauf. Die aktuellen Preise unterschieden sich je nach Ort:

Hamburg, 16.01.2023: Tickets ab 176 Euro.

Köln, 31.01.2023: Tickets ab 209 Euro.

Frankfurt, 02.02.2023: Tickets ab 259 Euro.

Berlin, 04.02.2023: Tickets ab 188 Euro.

München, 09.03.2023: Tickets ab 171 Euro.

