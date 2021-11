Seine Fans haben Grund zum Juble: Justin Bieber kommt 2023 Deutschland, um dort Konzerte zu geben. Doch wie oft tritt er auf und wo ist er live zu sehen? Alle Infos zur Tour des kanadischen Popstars im Überblick.

Datum, Start, Tour: Wie viele Konzerte gibt Justin Bieber 2023 in Deutschland?

Der 27-jährige Sänger Justin Bieber wird 2023 für fünf Konzerte nach Deutschland kommen. Der Start ist am 16. Januar 2023 geplant.

Justin Bieber Konzerte Deutschland 2023: Wo ist er live zu sehen?

Das erste seiner Konzerte in Deutschland soll Justin Bieber in Hamburg geben, wie FKP Scorpio am Montag mitteilte. Danach soll es Stationen in folgenden Städten geben:

Köln

Frankfurt

Berlin

München .

Justin Bieber Konzerte 2022 und 2023 nach Absage wegen Corona

Zuvor hatte der Musiker seine Tour wegen der Pandemie verschieben müssen. Zwischen Mai 2022 und März 2023 soll er nun durch fünf Kontinente touren, mehr als 20 Länder besuchen und mehr als 90 Konzerte spielen.

Bieber hat dieses Jahr sein sechstes Studioalbum „Justice“ herausgebracht. Seine Alben verkauften sich bislang 80 Millionen Mal, wie FKP Scorpio informierte.