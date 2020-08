Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lenningen (Kreis Esslingen) getötet worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag fuhr der Jugendliche am Vortag mit seinem Pedelec einen abschüssigen Feldweg hinunter. In einer unübersichtlichen Kurve stieß er mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 17-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstag starb. Laut Polizeisprecher war der junge Radler recht schnell unterwegs gewesen. Unfallursache und der genaue Hergang blieben erst einmal unklar.