Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei Dietingen (Kreis Rottweil) auf seiner Maschine mit einem Auto kollidiert und tödlich verletzt worden. Der junge Mann war mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten, wo ihm eine 35-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er starb am Montag noch am Unfallort.

Mitteilung der Polizei