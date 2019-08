Richtig schnell unterwegs war ein 21-jähriger Motorradfahrer im Enzkreis: Er bretterte mit 191 Kilometern pro Stunde über eine Bundesstraße.

Die Polizei hat einen 21-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 191 Kilometern pro Stunde über eine Bundesstraße im Enzkreis gerast ist. Damit sei der junge Mann fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten stellten bei ihrer dreistündigen Kontrolle am Donnerstag bei Kämpfelbach 23 Verstöße fest. Unter den Autofahrern war der schnellste mit 155 Kilometern pro Stunde unterwegs. Bei derartigen Verstößen gibt es neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch Fahrverbot.

