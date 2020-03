Nachdem unbekannte Täter ihm einen Stich in die Brust versetzt haben, ist ein Damhirsch in einem Tierpark in Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) verendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fanden Mitarbeiter das ein Jahr alte Tier am Dienstagabend tot im Wildgehege auf. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizeimeldung