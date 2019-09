Ein sieben Jahre alter Junge hat sich beim Spielen in Straßberg (Zollernalbkreis) durch eine Schussfalle für Wühlmäuse schwere Verletzungen zugezogen. Der Siebenjährige hatte am Mittwoch mit einem anderen Jungen auf einer Wiese gespielt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort entdeckten die Kinder die Schussfalle, die am Vortag aufgestellt und von einer Plastikkiste bedeckt worden war. Beim Hantieren mit dem Gerät löste der Junge laut Polizei den Schussapparat. Bei der Explosion wurde der Junge schwer an einer Hand verletzt.

Laut einem Sprecher der Polizei wird nun ermittelt, ob die Falle sachgemäß eingegraben war. Dass die Sicherung der Falle noch aus der Erde schaue, sei üblich. Eine Wühlmaus-Schussfalle wird in den Gängen der Wühlmäuse platziert und tötet die Maus bei Berührung durch eine starke Druckwelle.

