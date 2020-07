Der Sturz durch das Dach einer Sporthalle in Villingen-Schwenningen ist für einen Neunjährigen glimpflich ausgegangen. Der Junge war am Freitag auf das Dach der Sporthalle einer Schule gestiegen und auf eine Lichtkuppel gesprungen - das Kunststoffglas brach, und der Schüler fiel etwa sechs Meter in die Tiefe. Er sei jedoch nur relativ leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Junge landete in einem Lagerraum. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.