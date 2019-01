Forbach Jugendlicher aus eiskalter Murg gerettet

Forbach / DPA

Ein Jugendlicher ist im Schwarzwald-Ort Forbach (Kreis Rastatt) in der Nacht zum Freitag von einer Brücke mehrere Meter tief in die eiskalte Murg gefallen. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei unterkühlt, blieb aber offenbar unverletzt. Passanten hörten seine Hilferufe und alarmierten den Notruf. Einsatzkräfte von DLRG, DRK und der Feuerwehr retteten ihn mit Hilfe eines Bootes am Flussufer. Er kam nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik. Was der Jugendliche mitten in der Nacht auf der Brücke machte, wurde zunächst nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen saß er auf dem Geländer der historischen Holzbrücke. Dabei habe er wohl das Gleichgewicht verloren, hieß es.

