Bis zu 40 Jugendliche haben sich in Schönaich (Kreis Böblingen) eine Schlägerei geliefert. Dabei seien mehrere Beteiligte leicht verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Grund für das gewaltsame Aufeinandertreffen der beiden Gruppen am Samstagabend war zunächst unklar.

Als Polizisten am Tatort eintrafen, konnten sie noch zehn Personen kontrollieren. Bei der Fahndung mit zehn Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und fünf der Bundespolizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, wurden weitere 18 Jugendliche kontrolliert. Erste Ermittlungen hätten zu sieben Verdächtigen geführt, ein Baseballschläger sei sichergestellt worden. Die jungen Leute stammen nach Polizeiangaben überwiegend aus dem Raum Schönaich und Böblingen. Die Beamten übergaben sie ihren Eltern.