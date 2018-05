Mannheim Jugendliche gehen in Überzahl auf Gleichaltrige los

Mannheim / DPA

Nach der Attacke von neun Jugendlichen auf zwei Heranwachsende in Mannheim sitzen die Hauptbeschuldigten in Untersuchungshaft. Sie sollen ihre 16 und 18 Jahre alten Opfer massiv geschlagen und getreten haben, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mit. Der 18-Jährige war bei dem Angriff im April schwer verletzt worden. In den Wohnungen der 16 und 18 Jahre alten Verdächtigen wurden zudem rund 60 Gramm Betäubungsmittel gefunden. Beide wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt und kamen wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

