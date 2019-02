Stuttgart Jugendherbergswerk Baden-Württemberg feiert 100. Geburtstag

Stuttgart / DPA

Auch wenn das Jugendherbergswerk Baden-Württemberg in seiner heutigen Form erst seit dem Jahr 2000 besteht, wird heute in Stuttgart 100. Geburtstag gefeiert. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird zu einem Festakt in der Stuttgarter Jugendherberge erwartet. Der Verein will das ganze Jahr mit verschiedenen Aktionen in den 47 Jugendherbergen des Landes feiern.

1919 hatte sich in Stuttgart zwei Vereine zum ersten Jugendherbergsverein im Südwesten zusammengeschlossen. In den folgenden Jahren entstanden viele Herbergen, so 1925 in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Ein Jahr später kamen Waldenburg (Hohenlohekreis) und Simmozheim (Kreis Calw) dazu, später auch Heilbronn, Schwäbisch Hall, Ludwigsburg und andere Orte. Die erste Jugendherberge in Deutschland war 1914 in der Burg Altena im Sauerland eröffnet worden. Im Jahr 2000 schlossen sich die Jugendherbergswerke Schwaben und Baden zusammen.

