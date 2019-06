Die neue Erfolgs-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ geht in die dritte Runde. Vorher müssen die beiden eine Ausgabe „taff“ moderieren, weil sie das letzte Duell verloren haben.

Die neue TV-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" ist ein voller Erfolg. Sofern man das nach nur zwei Folgen sagen kann. Die beiden Entertainer, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, setzten sich im erste Duell gegen den Sender am 28. Mai 2019 durch. Ihr Gewinn: Narrenfreiheit mit 15 Minuten Live-Sendung zur Primetime um 20.15 Uhr. Die Moderatoren durften live senden, was immer sie wollten. Und das haben sie auch gemacht. Doch nicht mit reichlich Albernheiten, wie viele vielleicht erwarteten. Im Gegenteil: Sie nutzten ihre Sendezeit um Menschen, die mehr zu sagen hätten, als die beiden – „Menschen, die eine Message haben“ – eine Stimme zu geben. Es ging in ihrer ersten erspielten Livesendung um Seenotrettung, Obdachlosigkeit und Nazis.

Joko und Klaas moderieren taff am 17. Juni

Duell Nummer zwei haben die beiden Moderatoren gegen den Sender verloren. Jetzt müssen sie am Montag, 17. Juni, um 17 Uhr live eine Ausgabe des Magazins "taff" moderieren.

Joko & Klaas gegen ProSieben - Duell Nummer 3

Einen Tag später, am Dienstag, 18. Juni, um 20.15 Uhr, läuft dann auf ProSieben die dritte Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben".