Bundestrainer Joachim Löw befindet sich nach einem Sportunfall in einer Klinik. Er hatte sich beim Sport an einer Arterie verletzt. Für die EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland und Estland fällt er aus.

Bundestrainer Joachim Löw kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland nach einem Sportunfall nicht betreuen. Bei den anstehenden Spielen wird er von seinem Assistenztrainer Marcus Sorg vertreten. Der Bundestrainer muss sich stationär behandeln lassen, teilte der DFB am Freitag mit.

Joachim Löw wird für vier Wochen ausfallen

Der Grund für die Pause und den Aufenthalt in der Klinik sind Nachwirkungen eines Sportunfalls. Dabei wurde eine Arterie gequetscht und ein stationärer Aufenthalt nötig. „Bild“ berichtet, Löw sei vor Wochen beim Training eine Hantel auf den Brustkorb gefallen.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) schreibt in einer Pressemitteilung. „Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen.“ betont Bundestrainer Joachim Löw, „Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben. Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken.“ Oliver Bierhoff ergänzt: „Das wichtigste ist, dass Jogi in ein paar Tagen wieder topfit ist. Auch wenn man spürt, dass er am liebsten schon wieder am Trainingsplatz stehen würde, ist es sicher richtig, sich noch zu schonen.“

Weitere Informationen folgen in Kürze.

