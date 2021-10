Jörg Meuthen zieht sich von der Parteispitze der AfD zurück

zieht sich von der zurück Im Dezember will er nicht mehr als Vorsitzender kandidieren

Der langjährige AfD-Co-Vorsitzende Jörg Meuthen will bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten kandidieren. Das geht aus einem Rundschreiben hervor, das er am Montag an die Mitglieder der Partei verschickt hat.