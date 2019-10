Ein gewaltiger Brand hat in Japan eine weltberühmte historische Burg zerstört. die Shuri Burg gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hauptgebäude der Shuri-Burg auf der südjapanischen Insel Okinawa seien komplett niedergebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Löscharbeiten würden noch andauern. Am Unglücksort kämpften rund 100 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Verletzt wurde den Angaben zufolge jedoch niemand.

Shuri Burg in Japan stammt aus dem 15. Jahrhundert

Die Burg Shuri stammt aus der Zeit des Königreiches Ryukyu und wurde Schätzungen zufolge seit dem 15. Jahrhundert genutzt. Beim Großteil der Strukturen handelte es sich um Rekonstruktionen. Der Gebäudekomplex war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden. Er wurde später in aufwändiger Arbeit wieder aufgebaut. Im Jahr 2000 wurde die Burg gemeinsam mit anderen Ryukyu-Stätten in die Weltkulturerbe-Liste der Unesco aufgenommen.

Ursache des Brandes in der Burg Shuri unbekannt

Der Brand in der Burg brach in der Nacht zum Donnerstag aus zunächst unbekannter Ursache aus, er habe auch auf andere Gebäude in dem auch unter Touristen beliebten Burgareal übergegriffen, hieß es. Fernsehbilder zeigten, wie Flammen aus den Gebäuden schlugen. Die Bürgermeisterin der Stadt Naha, Mikiko Shiroma, äußerte sich bestürzt über den Brand. "Wir haben unser Symbol verloren."

Die Burg Shuri liegt im gleichnamigen Stadtteil von Naha, der Hauptstadt der südlichen Inselprovinz Okinawa. In der Edo-Zeit (1603 bis 1868) residierten dort die Herrscher über das einstige Königreich Ryukyu, dem heutigen Okinawa. 1945 fiel die Burg den Kämpfen gegen US-Truppen während des Pazifikkrieges zum Opfer, wurde aber später wieder aufgebaut.

