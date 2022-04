Janine Wissler ist die Vorsitzende der Linken und seit der Bundestagswahl 2021 auch Mitglied des Deutschen Bundestags. Als junges Gesicht der Partei ist sie oft in deutschen Talkshows und politischen Formaten zu sehen.

Doch wer ist die Frau aus Hessen? Wie war ihr Lebenslauf, was ist über sie privat bekannt? Hier ein Porträt mit allen Infos über Janine Wissler im Überblick.

Partner, Instagram, Gehalt: Das ist Janine Wissler

Hier im Steckbrief die wichtigsten Infos zur Parteivorsitzenden der Linken:

Name: Janine Natalie Wissler

Janine Natalie Wissler Beruf: Diplom Politologin, Politikerin

Diplom Politologin, Politikerin Geburtstag: 23. Mai 1981

23. Mai 1981 Alter: 40 Jahre

40 Jahre Gehalt : unbekannt, 2012: 8997 / Monat

: unbekannt, 2012: 8997 / Monat Geburtsort: Langen, Hessen

Langen, Hessen Wohnort: Frankfurt

Frankfurt Beziehungsstatus: ledig

ledig Kinder: keine

keine Instagram: janine_wissler

janine_wissler Twitter: Janine_Wissler

Janine Wissler Lebenslauf: Ein Überblick

Janine Wissler wuchs in Hessen im Landkreis Offenbach auf. Bis 2001 besuchte sie die Ricarda-Huch-Schule, wo sie ihr Abitur machte. Danach studierte sie an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt Politikwissenschaften.

Ihre politische Karriere begann damit, dass sie während des Studiums zwischen 2006 und 2008 im Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Werner Dreibus arbeitete. 2007 wurde sie Mitglied des Bundesvorstands der Linken. Das erste Mal zog sie 2008 in das hessische Parlament ein, bei der Neuwahl in Hessen 2009 ebenfalls. Außerdem wurde sie stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im hessischen Landtag. Seit 2009 ist sie Vorsitzende der Linksfraktion in Hessen. Seitdem war sie im Landtag in Hessen vertreten – bis sie nach der Bundestagswahl 2021 ihr Mandat niederlegte und stattdessen in den Bundestag einzog. Seit Februar 2021 ist Janine Wissler zusammen mit Susanne Hennig-Wellsow die Parteivorsitzende der Linken.