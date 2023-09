Eine große IT-Panne hat die Produktion in mehreren Werken von Volkswagen lahmgelegt. „Wir können eine IT Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen“, bestätigte am Mittwochabend (27.09.) ein Sprecher des Konzerns. Demnach bestehe die Störungen seit etwa 12.30 Uhr. Sie habe Auswirkungen auch auf andere Werke.

IT-Probleme bei VW: Auch Außenstandorte betroffen

Laut der Tageszeitung „Handelsblatt“ seien neben dem Stammwerk Wolfsburg außerdem die fahrzeugproduzierenden Außenstandorte Emden, Osnabrück und Zwickau von dem Ausfall betroffen. Ebenso die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter.

Die Ursache für den IT-Ausfall ist aktuell noch unklar, einen Angriff von außen galt laut dem Sprecher nach ersten Analysen als unwahrscheinlich. Wann das Problem behoben sein werde und die Produktion wieder laufe, sei noch nicht abzuschätzen. Ein Krisenstab wurde einberufen.