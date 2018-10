Fernsehen Iris Berben: „Es ist eine sehr düstere Rolle“

Mainz / Von Cornelia Wystrichowski

Es gilt schon jetzt als eines der Serienereignisse des Jahres: „Die Protokollantin“ mit Iris Berben. Sie verkörpert in dem ZDF-Fünfteiler Freya Becker, die als Schreibkraft der Berliner Polizei jeden Tag die Details grausamer Verbrechen mitbekommt. Nach einem fragwürdigen Freispruch beschließt sie, der Gerechtigkeit auf eigene Faust nachzuhelfen.

Frau Berben, mussten sie für Ihre Rolle auch Tippen lernen?

Iris Berben: Ich habe es in Ansätzen gelernt, darf Ihnen aber verraten: Wir haben ein bisschen gemogelt. Es gab für die Nahaufnahmen ein Hand-Double, weil ich das Tippen in dieser Geschwindigkeit einfach nicht hingekriegt habe. Ich habe das nie gelernt und hatte nicht genug Zeit, einen Kurs zu absolvieren, weil ich mich ja auch sehr intensiv anderweitig auf die Rolle vorbereitet habe.

Wie sah Ihre Vorbereitung aus?

Ich habe mich stark mit realen Fällen befasst, in denen es unter anderem um Kindesmissbrauch geht. Ich wollte mir klarmachen, auf welchem Boden diese Frau steht. Als Protokollantin sitzt sie im Grunde emotionslos neben den Tätern, hört von den abartigsten Taten und erlebt, wie sich die Täter mit irgendwelchen Erklärungen herauswinden. Ich wollte wissen: Was macht das mit so einer Frau?

Was macht es denn mit Ihnen selber, wenn Sie sich mit solch schrecklichen Verbrechen befassen?

Ich selber nehme eine Rolle nicht mit nach Hause, aber mir ist natürlich klar, dass wir mit der Serie ein Terrain betreten, das nicht reine Fiktion ist. Ich habe eine echte Protokollantin angerufen, die mir gesagt hat, dass man manchmal psychologische Hilfestellung in Anspruch nehmen muss. Das alles hat mir die Augen dafür geöffnet, was Leute aushalten müssen, die sich mit der Aufklärung schlimmer Verbrechen befassen – wenn etwa die Polizei einen Kinderporno-Ring zerschlägt und die Ermittler sich diese schrecklichen Filme anschauen müssen.

Freya Becker kann nicht damit leben, dass ein Täter ungestraft davonkommt. Wie groß ist Ihr Vertrauen in das deutsche Rechtssystem?

Ich finde, dass wir ein funktionierendes Rechtssystem haben. Und so etwas wie Selbstjustiz darf es nicht einmal im Ansatz geben. Trotzdem wissen wir alle, dass es auch Schlupflöcher gibt, und es gibt auch kluge Anwälte und Verteidiger, die alles daran setzen, diese Schlupflöcher zu finden. Aber ich glaube an das deutsche Rechtssystem und fühle mich sicher in diesem Land.

Anspruchsvolle Serien sind in Mode. Haben Sie eine Lieblingsserie?

Ich versuche ganz explizit, mir die deutschen Serien anzuschauen: Was wird gemacht, wie wird es gemacht, wer wirkt mit? Die sogenannten High-End-Serials sind im Trend. Wir merken es an den großen Schauspielern in Amerika, die zwischen Kinofilm und Serien hin und her wechseln, was früher ein No-Go war. Unser Fernsehleben wird sich massiv ändern, es entwickeln sich neue Sehgewohnheiten. Da hinken wir in Deutschland hinterher.

Aber hat die deutsche Serienproduktion inzwischen nicht schon ein ganzes Stück aufgeholt?

Ja, das stimmt. Wenn ich nur an „Bad Banks“ denke oder an Dominik Grafs „Im Angesicht des Verbrechens“ – wir stellen uns gerade gut auf. Der Serientrend wird uns auch weiterhin beschäftigen, ich hoffe nur, dass es kein weiteres Kinosterben dadurch gibt. Aber ich glaube, dass beide Formen nebeneinander bestehen können.

In „Die Protokollantin“ sehen Sie anders aus als sonst. Wie lange haben die Maskenbildner gebraucht, Sie in diese graue Maus zu verwandeln?

Wir hatten am Gesicht weniger Arbeit, dafür mit den Haaren umso mehr, weil ich eine aufwendige Halbperücke trug. Wir haben viel Sorgfalt auf Kleidung, Gang oder Schuhe verwendet und ich habe mich um eine sehr reduzierte Mimik bemüht, damit man ihr anmerkt, dass sie sich unter Menschen nicht mehr wohlfühlt.

Wären Sie manchmal gerne so unbeachtet wie diese unscheinbare Figur, die immer übersehen wird?

Es hat schon auch Vorteile. Wir haben viel im wahren Leben gedreht, zum Beispiel an U-Bahnhöfen. Und wenn nicht gerade das ganze Team mit den Kameras um mich herum war, haben mich die Leute überhaupt nicht erkannt – ich konnte in aller Seelenruhe dasitzen, es war wunderbar. Eine gute Erfahrung.

Wie viel Mut hat es Sie gekostet, sich in unvorteilhafter Pose in Unterwäsche vor der Kamera zu zeigen?

Keinen, über so was denke ich gar nicht nach. Dafür bin ich viel zu glücklich, so eine Rolle erwischt zu haben. Es ist ein psychologisch starker Stoff und eine sehr düstere Rolle – eine ambivalente Figur, wie sie sonst den Männern vorbehalten ist.

Kommen Frauen generell zu kurz im deutschen Fernsehen?

Zahlenmäßig sind Schauspielerinnen vor allem über 50 unterrepräsentiert, jemand wie ich wird immer noch als Ausnahme wahrgenommen. Das ist bei Männern anders. Auch in der Regie gibt es zu wenige Frauen. Außerdem haben wir nur selten abgründige Frauenfiguren – aber ich glaube, das ändert sich gerade.

Info „Die Protokollantin“, ZDF, von morgen an an fünf Samstagen, 21.45 Uhr. Alle fünf Teile seit heute in der ZDF-Mediathek.