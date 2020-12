Die Bundespolizei hat in Kehl einen international gesuchten Straftäter verhaftet. Nach Angaben der Polizei bestand gegen den 29-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl seines Heimatlandes wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Der Mann wurde am Samstagmittag im Rahmen einer Kontrolle auf der Europabrücke gefasst. Er wurde anschließend einem Richter vorgeführt, ins Gefängnis gebracht und erwartet nun seine Auslieferung an die Republik Kosovo.