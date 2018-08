Freiburg / DPA

Bei einer Routinekontrolle in Freiburg ist Zivilbeamten der Bundespolizei ein international gesuchter mutmaßlicher Verbrecher ins Netz gegangen. Der 52-Jährige wurde von seinem Heimatland Kosovo gesucht, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Er steht dort unter dem Verdacht des Totschlags und war deshalb international zur Fahndung ausgeschrieben. Der 52-Jährige, der in Deutschland lebte, wurde festgenommen. Der Haftrichter entschied, dass der Mann in seine Heimat ausgeliefert werden soll.

Pressemitteilung